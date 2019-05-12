شطب بلاغ فساد ضد رجال أعمال ومصرفيين قبل محاكمتهم

شطب النائب العام المقال عمر أحمد محمد بلاغ فساد ضد (7) متهمين رجال أعمال ومصرفيين قبل إكتمال المحاكمات .

وسابقاً أحالت نيابة أمن الدولة أول بلاغ فساد للمحكمة المختصة بقضايا الفساد والثراء الحرام ضد (7) متهمين بينهم (3) مصرفيين ببنك شهير بالخرطوم و(4) رجال أعمال متهمين بالفساد، وفي ذلك الوقت وجهت النيابة لهم تهماً تحت المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمادة (33) من قانون النقد الأجنبي تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قانون الثراء الحرام .

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وأبلغت مصادر نيابية صحيفة الإنتباهة أمس، أن النائب العام المقال إستخدم سلطاته في المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية وسحب الملف من المحكمة وشطب البلاغ قبل إكتمال محاكمة المتهمين في البلاغ وذكر المصدر أن النائب العام برر قرار شطب البلاغ لتعلقه بالمصلحة العامة لجهة أن المتهمين مصرفيين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)