اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شطب بلاغ فساد ضد رجال أعمال ومصرفيين قبل محاكمتهم

0 نشر
ميادة 0 تبليغ

Advertisements

شطب بلاغ فساد ضد رجال أعمال ومصرفيين قبل محاكمتهم

شطب النائب العام المقال عمر أحمد محمد بلاغ فساد ضد (7) متهمين رجال أعمال ومصرفيين قبل إكتمال المحاكمات .

 

وسابقاً أحالت نيابة أمن الدولة أول بلاغ فساد للمحكمة المختصة بقضايا الفساد والثراء الحرام ضد (7) متهمين بينهم (3) مصرفيين ببنك شهير بالخرطوم و(4) رجال أعمال متهمين بالفساد، وفي ذلك الوقت وجهت النيابة لهم تهماً تحت المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمادة (33) من قانون النقد الأجنبي تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قانون الثراء الحرام  .

Advertisements

 

وأبلغت مصادر نيابية صحيفة الإنتباهة أمس، أن النائب العام المقال إستخدم سلطاته في المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية وسحب الملف من المحكمة وشطب البلاغ قبل إكتمال محاكمة المتهمين في البلاغ وذكر المصدر أن النائب العام برر قرار شطب البلاغ لتعلقه بالمصلحة العامة لجهة أن المتهمين مصرفيين .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شطب بلاغ فساد ضد رجال أعمال ومصرفيين قبل محاكمتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا