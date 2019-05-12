صيانة شبكة الصرف الصحي في ميدان الإعتصام

التاريخ: 12-مايو-2019 فى : أخبار 21 مشاهدة أجرت لجنة الخدمات الصحية بميدان الإعتصام أعمال حفريات لصيانة ومعالجة شبكة الصرف الصحي . Advertisements وقال تجمع المهنيين في تغريدة على (تويتر) أمس إن اللجنة ستقوم بأعمال صيانة في الشارع الفاصل بين مسجد جامعة الخرطوم ودار الخريجين ونوه تجمع المهنيين وبحسب صحيفة الإنتباهة بأن الشارع سيكون مغلقاً، وطالب الثوار بإستخدام الشوارع الموازية المؤدية لميدان الإعتصام . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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