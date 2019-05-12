تفاصيل هيكلة المجلس القيادي لقوى “الحرية والتغيير”

أرجأت قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعاً حول تشكيل مجلسها القيادي من أمس الى غداً “لاثنين”.

وفي ذات الأثناء تحصلت مصادر عليمة على تفاصيل حول هيكلة المجلس، وقال القيادي بـ”الحرية والتغيير” علي الريح السنهوري أمس، إن الإطروحة المقدمة لهيكلة قوى الإعلان تشمل تكوين مجلس قيادي بعدد محدود من الأعضاء يمثل المكونات الموقعة على الإعلان بالقدر الممكن، وبالمقابل أعلنت قوى الحرية استئناف التفاوض مع المجلس العسكري للاتفاق على النقاط الخلافية المحددة بين الطرفين. وقالت في بيان أمس، إن النقاش سيكون حاسماً حول القضايا الخلافية في أي لقاء بُغية الوصول لاتفاق خلال “72” ساعة يصير بنهايتها الشعب على بينة من أمره.

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وأكدت قوى الحرية رغبتها في التفاوض مع المجلس في مكان مناسب لإنجاز الأعمال بعيداً عن التراشق الإعلامي، ونوهت في ذات الوقت إلى أنها سترد على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري كتابةً، وشددت على مواصلة الخطوات التصعيدية بمواصلة الاعتصامات والمواكب باعتبارها الضامن لتحقيق أهداف الثورة. وفي غضون ذلك أشار السنهوري إلى أن المجلس لن يكون بنظام الرئيس والسكرتارية، بل بالنظام الحالي لـ”الحرية والتغيير”.

وأوضح أن الهيكلة تشمل أيضاً تكوين برلمان شعبي يمثل كل المكونات الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغير الموقعة التي لم تشارك في الانقلاب على الديمقراطية ولم تجرم في حق الشعب مع النظام البائد وأضاف: “يجري التشاور الآن مع هذه المكونات لإكمال الهيكلة”، ونوه إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون كل التشكيلات سياسية، وقال إن هنالك مجموعات تشكلت خلال الانتفاضة .

وقطع السنهوري وبحسب صحيفة الإنتباهة، بعدم تقديم أية أطروحه لاختيار رئيس حزب الأمة الصادق المهدي رئيساً لمجلس قيادة قوى الحرية والتغيير لجهة أن الهيكلة لن تتم بطريقة الرئاسة، نافياً وجود خلافات بين مكونات الإعلان حول الهيكلة، وأضاف: “هنالك اختلافات في وجهات النظر بين مكونات الإعلان حول تكوين المجلس وهذا أمر طبيعي وسوف يناقش بُغية الوصول لصيغة موحدة للهيكلة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)