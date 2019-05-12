وحدات عسكرية لتأمين العاصمة

التاريخ: 12-مايو-2019 فى : أخبار 35 مشاهدة Advertisements قرر المجلس العسكري الانتقالي تشكيل وحدات مشتركة من جميع القوات النظامية لتأمين الخرطوم، وذكر مصدر مطلع أن تشكيل الوحدات بغرض حسم التفلتات الأمنية بالعاصمة. وتتكون من الجيش والشرطة والدعم السريع مهمتها وبحسب صحيفة الإنتباهة الطواف ليلاً لضبط اي من الظواهر السالبة التي تهدد أمن المواطنين.

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