مبارك المهدي: الجيش السوداني شريك في التغيير والشرعية عند العسكري

واكد المهدي في مؤتمر صحافي اليوم الاحد بالخرطوم ان العلاقات مع كل من مصر والسعودية والامارات والكويت استراتجية؛ مشيدا بماقدموه من دعم وتاييد للسودان خلال الفترة الماضية.
واشار المهدي الى ان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عمل على تدمير العلاقات مع دول الخليج كما تورط في محاولة اغتيال الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك.
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