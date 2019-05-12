مبارك المهدي: الجيش السوداني شريك في التغيير والشرعية عند العسكري

قال رئيس حزب الامة؛ مبارك الفاضل المهدي؛ ان السلطة الشرعية لدى المجلس العسكري؛ واضاف أن القوات المسلحة السودانية شركاء في عملية التغيير في البلاد.

واكد المهدي في مؤتمر صحافي اليوم الاحد بالخرطوم ان العلاقات مع كل من مصر والسعودية والامارات والكويت استراتجية؛ مشيدا بماقدموه من دعم وتاييد للسودان خلال الفترة الماضية.

واشار المهدي الى ان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عمل على تدمير العلاقات مع دول الخليج كما تورط في محاولة اغتيال الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك.

