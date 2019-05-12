كشفت مصادر عن هروب عدد من قيادات المؤتمر الوطني بجنوب دارفور بعد ان صدرت في حقهم توجيهات باعتقالهم لبشهات فساد تحوم حولهم وقالت مصادر ان من بين الهاربين مدير عام هيئة الاذاعة والتلفزيون السابق اشرف عمر ابراهيم.

وتحوم حول “المدير السابق لهيئة الاذاعة والتلفزيون شبهات فساد في الاموال التي تم صرفها لانشاء فضائية جنوب دارفور، وتفيد متابعات ان الاجهزة والمعدات التي تم استجلابها للفضائية غير مطابقة للمواصفات الامر الذي اثار مشكلة بين المدير العام واحد الموظفين بالهيئة “حافظ ادريس” عندما قال الموظف انه نما الى علمه ان الاجهزة التي استجلبتها الشركة المنفذة للفضائية غير مطابقة للمواصفات بالاضافة الى ان بعضها مستخدمة “سكنت هاند” فاصدر اشرف امراً مكتبياً بايقاف الموظف حافظ عن العمل لمدة 3 اشهر دون مرتب