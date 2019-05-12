مواطنون يُغلقون شارع الجمهورية احتجاجاً على انقطاع المياه

أغلق مواطنون اليوم (الأحد) شارع الجمهورية بالخرطوم أمام حركة المارة، احتجاجاً على انقطاع المياه منذ حوالي شهر. و جلس المحتجون مع مدير هيئة المياه مالك عمر عبيد الحاج، و اشتكوا له من الانقطاع الدائم في المياه، و طالبوه بحل المشكلة و إيصال خطوط جديدة لتقوية الضخ.

ووعد مدير الهيئة بحسب المواطنين، بتركيب طلمبات لبعض الأحياء و صيانة خطوط أخرى في بعض المناطق، وجه بتحرك فنيين من الهيئة لمحلية أمبدة لحل الأزمة.

يذكر أن ولاية الخرطوم تعاني من انقطاع في المياه و الكهرباء لأكثر من شهر في كافة الولاية الأمر الذي جعل نائب قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو يعقد اجتماعاً بهئية المياة و الكهرباء الأسبوع الماضي.

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