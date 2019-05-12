عاجل | مهندسون وفنيون يبدأون إضراباً مفتوحاً عن العمل أمام رئاسة إدارة الكهرباء

نفذ مهندسون وفنيون إضراباً مفتوحاً عن العمل أمام رئاسة إدارة الكهرباء مطالبين المدير العام الخروج للإعلام وتوضيح أسباب القطوعات الحقيقية وطهير المؤسسة من سيطرت الكيزان و الضغط علي مدير الكهرباء للخروج و عمل مؤتمر صحفي لتوضيح اسباب القطوعات الكهرباء .

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