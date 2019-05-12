ألمانيا تختبر أول طريق كهربائى سريع لتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة

وسيتم الاستعانة بشاحنة هجينة تعمل بالديزل والكهرباء تتلقى الطاقة من الكابلات العلوية لمنعها من استخدام محرك الاحتراق، بعد أن كانت الاختبارات السابقة فى البلاد تعتمد إما تجارب ليلية بطيئة أو اختبارات بمطار عسكرى غير مستخدم.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تم إطلاق أول طريق eHighway فى السويد فى عام 2016، وتستخدم ألمانيا المفهوم نفسه، إذ تعتمد الشاحنات على البانتوجرافات- وهى النتوءات على أسطحها- للتثبيت على الكابلات العلوية وسحب الكهرباء، كما يمكن للشاحنات أن تغذى الكهرباء فى الشبكة عند الفرامل، مما يجعل النظام مفيدًا بشكل خاص إذا كان هناك ازدحام.
لن يكون للنظام تأثير كبير لفترة من الوقت، إذ ستعمل خمس شاحنات فقط بهذا النظام الكهربائى، إذ تشكل الشاحنات الثقيلة نحو 10 بالمئة من السيارات اليومية البالغ عددها 135000.
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