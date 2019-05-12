وقال هانت "وزير الخارجية هنت: مؤشرات مشجعة حول أسوأ أزمة إنسانية بالعالم مع نبأ بدء انسحاب الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة، من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى فى اليمن".
وتابع "بفضل جهود مارتن جريفيثس الحثيثة، نبدو وأننا نقترب من تطبيق إعادة نشر القوات- وهى خطوة هامة لإنهاء هذه الحرب الوحشية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بريطانيا: بدء انسحاب الحوثيين من الحديدة خطوة هامة لإنهاء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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