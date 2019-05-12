خارجية بريطانيا: بدء انسحاب الحوثيين من الحديدة خطوة هامة لإنهاء الحرب

أكد جيريمى هانت، وزير الخارجية البريطانى، أن نبأ بدء انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى باليمن، هى مؤشرات مشجعة حول أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وخطوة نحو إنهاء الحرب الوحشية.

وقال هانت "وزير الخارجية هنت: مؤشرات مشجعة حول أسوأ أزمة إنسانية بالعالم مع نبأ بدء انسحاب الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة، من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى فى اليمن".

وتابع "بفضل جهود مارتن جريفيثس الحثيثة، نبدو وأننا نقترب من تطبيق إعادة نشر القوات- وهى خطوة هامة لإنهاء هذه الحرب الوحشية".