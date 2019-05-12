وذكرت صحيفة "Times Now"، أن الحادث وقع يوم السبت 4 مايو الجاري عندما كان بارافات غالا باريا، البالغ من العمر 70 عاما، يعمل في مزرعته وهاجمه الثعبان فجأة وعضه فقام المسن بعض الثعبان أيضا.
وأمسك المسن الثعبان، وهو في حالة غضب، وعضه وقطع جزءا منه، وبعدها سقط بارافات مغميا عليه.
ونقل العجوز إلى المستشفى الحكومي في مدينة لوناواردا في شمال ولاية كجرات، لكنه توفي بعد عدة ساعات فقط.
يذكر أن هذه ليست حالة الوفاة المسجلة الوحيدة، التي يموت فيها شخص بسبب تناوله قطعة من ثعبان حي في الهند.
كانت هذه تفاصيل خبر في نوبة غضب.. مسن هندي يلقى حتفه بعدما عض ثعبانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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