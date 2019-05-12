رسميا.. يوفنتوس يكشف قميصه الجديد ويودع "خطوط الحمار الوحشي" بعد 116 عاما

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد النقاب عن القميص الجديد الذي سيرتديه لاعبوه الموسم المقبل، وظهر بتصميم جديد تماما مغاير لخطوط حمار الوحش التي اشتهر بها قميص السيدة العجوز.

وينقسم تصميم القميص الجديد، إلى نصفين أبيض وأسود، الجانب الأبيض عليه شعار الشركة المصنعة، وعلى الجانب الأسود اليسار شعار النادي وثلاث نجمات، ويفصل ما بين الأبيض والأسود شريط وردي اللون، يمتد من العنق إلى الأسفل وسط القميص، فيما بقي شهار "Jeep" الراعي الرئيسي للنادي في مكانه في صدر القميص.

وبذلك تخلى بطل إيطاليا عن الخطوط السوداء والبيضاء المعتادة على قميصه، لأول مرة منذ 116 عاما.

وسُربت صور الزي الجديد قبل أشهر، ما أثار ردود فعل متباينة بين عشاق العملاق الإيطالي، إذ اعتبر البعض أنه لا يعبر عن عراقة النادي.

واتهمت جماهير السيدة العجوز إدارة ناديها بأنها تحاول أن توفر لنفسها باب جديدا من أجل تحقيق الأرباح، بتغيير الشعار مرة، كما حدث مؤخرا، وإحداث ثورة في القميص التاريخي مرة ثانية.