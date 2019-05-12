مصرع مسئول بالمخابرات الأفغانية فى هجوم مسلح بشمال البلاد

لقى مسئول بالمخابرات الأفغانية مصرعه وأصيب آخر جراء هجوم مسلح بمدينة "بل خمرى" عاصمة إقليم "بجلان" بشمال البلاد.

وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن نائب مدير المخابرات لمنطقة كاما بمقاطعة نانجرهار الشرقية عبد الغفور محمود قد لقى مصرعه بطلقات نارية اليوم الأحد، بأطراف مدينة "بل خمرى" أثناء توجهه إلى العاصمة كابول.

وتابع المسؤول أن التحقيقات جارية فى الحادث، فيما لا يعرف حتى الآن عدد منفذى الهجوم الذين لاذوا بالفرار، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن مسلحى جماعة "طالبان" ينشطون بالإقليم، واستهدفوا سابقا عددا من المسؤولين بقوات الأمن الأفغانية.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 11 مسلحًا من بينهم 4 باكستانيين إثر عملية قامت بها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم غزنى جنوب شرق البلاد.

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وأوضحت الوزارة -فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية- أن "قوات الكوماندوز الأفغانية شنت هجومًا بإقليم غزنى ما أسفر عن مقتل 11 مسلحًا تابعين لحركة طالبان من بينهم 4 باكستانيين".

وأضافت الوزارة أن القوات الأفغانية صادرت وثائق وأسلحة ومركبات خاصة بالمسلحين.

ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.

يُشار إلى أن إقليم غزنى من بين الأقاليم المضطربة نسبيًا فى جنوب شرق أفغانستان، وينشط مسلحو طالبان فى بعض المناطق النائية من هذا الإقليم حيث يحاولون فى كثير من الأحيان القيام بأنشطة إرهابية ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.