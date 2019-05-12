مواطنون من أمبدة يُغلقون شارع الجمهورية احتجاجاً على انقطاع المياه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أغلق مواطنون اليوم (الأحد) شارع الجمهورية بالخرطوم أمام حركة المارة، احتجاجاً على انقطاع المياه منذ حوالي شهر.

وبحسب معلومات، فإن المحتجون قدموا من محلية أمبدة إلى هيئة مياه ولاية الخرطوم لإيصال احتجاجهم بانقطاع المياه لأوقات طويلة.

و جلس المحتجون مع مدير هيئة المياه مالك عمر عبيد الحاج، و اشتكوا له من الانقطاع الدائم في المياه، و طالبوه بحل المشكلة و إيصال خطوط جديدة لتقوية الضخ.

ووعد مدير الهيئة بحسب المواطنين، بتركيب طلمبات لبعض الأحياء و صيانة خطوط أخرى في بعض المناطق، وجه بتحرك فنيين من الهيئة لمحلية أمبدة لحل الأزمة.

يذكر أن ولاية الخرطوم تعاني من انقطاع في المياه و الكهرباء لأكثر من شهر في كافة الولاية الأمر الذي جعل نائب قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو يعقد اجتماعاً بهئية المياة و الكهرباء الأسبوع الماضي.

باج نيوز