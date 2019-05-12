إدريس سليمان يكشف عن فحوى مقترح الدستور الإنتقالي المقدم من الشعبي للعسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان عن فحوى مقترح الدستور الإنتقالي الذى دفع به الحزب للمجلس العسكري والذي احتوى على أحد عشر فصلا.

وقال في حوار اجرته معه وكالة السودان للانباء إن مقترح الحزب يتضمن نظم الحكم وهيكله ، المبادئ الموجهة لسياسات سير الدولة ، حقوق الانسان وحرماته وحرياته الاساسية ، المؤسسات الدستورية الإنتقالية ذات السلطات الحكومية، التكاليف السياسية للحكومة الانتقالية ، القضاء وخدمات العدالة والمفوضيات المستقلة ، الخدمة العامة النظامية وتدابير عامة. ويتضمن ايضا أجل عودة السلطة للشعب بالانتخاب العام.

وقال: إن هذا الدستور يسرى حال اعتماده طوال الفترة الإنتقالية المحددة بعام واحد ،يتم خلاله تفكيك نظام (الانقاذ) الحاكم، فور إجازته والتوافق عليه من قبل القوى السياسية والثورية.

وأكد الأمين السياسي للحزب ان مشروع الدستور الانتقالي الذي دفع به المؤتمر الشعبي للمجلس العسكرى يهدف الى الإسهام في إنقاذ السودان من حالة التردي والانهيار والتمزق التى عاشها نتيجة احتكار المؤتمر الوطنى للسيادة الوطنية بالإصرار على نظام الحزب الواحد.