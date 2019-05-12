صلاح قوش غادر السودان ويقيم في هذه الدولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد شهود عيان ان مدير جهاز الامن و المخابرات السوداني المستقيل “صلاح قوش”، غادر السودان الى العاصمة المصرية القاهرة .

وقال الشهود ان صلاح قوش متواجد في العاصمة المصرية حيث شوهد في أحد كافيهات القاهرة برفقة بودي جارد مصريين (حراس شخصيين).

وبحسب الشهود فأن صلاح قوش دخل أحد الكافيهات بالقاهرة وعندما قام مجموعة من المقيمين السودانيين بمحاولة تصويره خرج من المكان برفقة حراس شخصيين وركب سيارة مرسديس يقودها مصري وتبعته سيارة أخرى تابعه للمرافقين .

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وحتى اللحظة لا يوجد ما ينفي او يؤكد صحة الشهادات المتداولة بشكل واسع عن تواجد الفريق صلاح قوش بالعاصمة المصرية القاهرة من مصدر رسمي .

وفي وقت سابق، كان المجلس العسكري أعلن أن مدير الامن والمخابرات السابق، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية بالعاصمة الخرطوم، وبالإمكان إحالته إلى سجن كوبر المركزي في أي وقت .

وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق صلاح قوش، قدم استقالته من منصبه ووافق عليها رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في ابريل الماضي .

وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة.