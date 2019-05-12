شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت مصادر مُطّلعة، عن إعفاء وكيل عام وزارة الصحة الاتحادية بابكر جابر كبلو من منصبه وتسليمه خطاب الإعفاء. وأكدت المصادر في تصريحات محدودة أمس، إيلاء مهام الوكيل بالإنابة لمدير الرعاية الصحية الأولية د. سليمان جابر إلى حين تكليف وكيل جديد. الصيحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء كبلو ود. سليمان جابر وكيلاً مُكلّفاً للصحة الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.