صحيفة لوس أنجلوس تايمز: انهيار السودان يمدد نفوذ “القاعدة” و”داعش” في شمال أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذّرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، من أن يؤدي الصراع على السُّلطة في السودان إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة لا سيما في مصر وإثيوبيا، مِمّا يؤدي لتدفق شلالات اللاجئين، وتصاعُد نُفوذ تنظيمات الدولة الإسلامية “داعش” والقاعدة في شمال أفريقيا، وقالت إنّ استمرار الصراع على السُّلطة سيجعل من الانقلاب العسكري مَدخلاً للصراع الداخلي والاضطرابات، وأضافت بأنّ السودان ظَلّ مُستقراً في السنوات الأخيرة مُقارنةً بالعديد من جيرانه، وحقق تقدُّماً كبيراً في مكافحة الإرهاب، وأنّ هذه المكاسب سَتنعكس إلى النّقيض حَال انزلقت البلاد إلى الفوضى.

وقالت الصحيفة، إنّ الانهيار التّام في السودان سيؤدي إلى مخاطر أكبر، أهمها فرض المزيد من الضُّغوط على مصر والتي يبلغ عدد سكانها (101.2) مليون نسمة والتي تُعاني حدوداً مُتوتِّرةً مع ليبيا، إضافةً للركود الاقتصادي، بجانب المخاطر الأمنية التي ستواجهها دول المنطقة “إثيوبيا، الصومال، نيجيريا والكاميرون”، والتي تُواجه اضطرابات سياسية وأمنية، وانهياراً اقتصادياً، مِمّا يُوفِّر مناخاً مُلائماً لبسط مجموعتي القاعدة وتنظيم الدولة لنفوذهما، وأنّ تأثير انهيار السودان المُحتمل على النِّطاق الأفريقي لا يَقل عن آثار الحرب السُّورية.

Advertisements

وانتقدت الصّحيفة، سُلوك واشنطن تجاه أفريقيا، وقالت إنّ الإدارة الأمريكية، غَضّت الطرف عن أفريقيا، في وقتٍ تُعد فيه المُشاركة أكثر أهميةً، كون المنطقة تمر بتحوُّلٍ تكتوني ثانٍ بعد أقل من عقد من الربيع العربي، وإذا حَدَثَ الأسوأ، فستتسلّقه القاعدة والدولة الإسلامية.

الصيحة