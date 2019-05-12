انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة بالامارات.. وابوظبي تنفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، مؤكّداً أن لا صحة لتقارير تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي.

وكانت مصادر خليجية تحدثت لـ الميادين عن وقوع انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الاماراتي فجر اليوم الأحد. المصادر أشارت إلى أن النيران اشتعلت في أكثر من 7 ناقلات نفط كانت راسية في ميناء الفجيرة.

الميادين