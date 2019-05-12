- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، مؤكّداً أن لا صحة لتقارير تحدثت عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي.
وكانت مصادر خليجية تحدثت لـ الميادين عن وقوع انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الاماراتي فجر اليوم الأحد. المصادر أشارت إلى أن النيران اشتعلت في أكثر من 7 ناقلات نفط كانت راسية في ميناء الفجيرة.
الميادين
كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة بالامارات.. وابوظبي تنفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.