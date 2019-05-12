إكمال شواغر الوظائف بالقصر الجمهوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تَوقّع مَصدرٌ دبلوماسيٌّ مُطّلعٌ، أن يكون مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان الموريتاني الحسن ولد لباد، قد شَارَفَ على الانتهاء من تقريره الأول الذي سَيدفع به لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المصدر لـ (الصيحة)، أنّ الاتحاد الأفريقي بعث، عقب تَمديد المُهلة للمجلس العسكري بالخبير الدبلوماسي الموريتاني ولد لباد أحد كبار مُستشاري رئيس مُفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وَوَصفَ المصدر، الدبلوماسي بالمُتمكِّن وصَاحب القُدرات العَالية، وأشار إلى أنّ فكي عَهِدَ إليه القيام بدور المُتابعة والتوسُّط بين الأطراف السُّودانية “المجلس العسكري وقُوى الحراك”، لعُبُور المرحلة الراهنة والانتقال لحكومة مدنية، وتوقّع المصدر، أن يكون المَبعوث قَد شَارَفَ على الانتهاء من تقريره الأول الذي سَيدفع به لرئيس المُفوضية، وقال إنّ المبعوث مُطَالبٌ من الاتّحاد برفع تقارير نصف شهرية لحين انتهاء المُهلة، وأكّد المصدر أنّ المَبعوث ينجز مُهمّته حالياً بهدوءٍ وبعيداً عن الإعلام، حيث يقدم النصح والإرشاد للأطراف دون ضوضاءٍ.

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وفي الأثناء، علمت (الصيحة)، أنّه تمّ تأجيل اجتماع كان مُقرّراً أن يلتئم أمس بالقصر الجَمهوري بين اللجنة السِّياسيَّة في المجلس العسكري ولجنة الوساطة، إلى وقتٍ لاحقٍ.

وعلمت الصحيفة كذلك، أنّ المجلس وَاصَلَ في إكمال شواغره، حيث عيّن أمس فريقاً ليكون مديراً للإعلام، وفريقاً آخر كأمين عام للقصر الجمهوري، فَضْلاً عن تعيين لواءٍ كأمين عام للمجلس الانتقالي.

الصيحة