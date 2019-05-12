شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣــﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ. ﻭﺃﻛـﺪﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ ﺍﻣﺲ ، ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺷﻖ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺧﻼﻝ 72 ساعة . وقالت انها سترد ﻋﻠﻰ ملاحظات ﺍﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ ﺍﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻱ ﺣــﻮﻝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋــﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟــﻰ ﻧـﺠـﺎﺡ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺎﺳﻤﺎ . ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .

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كانت هذه تفاصيل خبر ﻗﻮى اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ تؤكد ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺷﻖ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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