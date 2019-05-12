الكشف عن عدم رفع حصانة المتورطين في قتل معلم خشم القربة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الناطق الرسمي بأسم هيئة الاتهام في قضية معلم خشم القربة المحامي د.عادل عبد الغني ، عن عدم رفع حصانة كل منسوبي جهاز الأمن والمخابرات المتورطين في قتل معلم خشم القربة ” أحمد الخير ” ، وقال : ” علمنا أن جهاز الأمن وافق على رفع الحصانة عن(3) من الضباط رغم أن الذين تم تحديد هوياتهم من ضباط خشم القربة (4) ضباط وليسوا (3) بجانب عدد من ضباط الصف والجنود لم ترفع الحصانة عنهم ” ، في وقت أفصح فية عن رفض النائب العام طلباً من هيئة الاتهام ب(نبش) جثة المعلم بحجة أنه كان يجب أن يقدم الطلب عن طريق الاستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى بكسلا الذي سبق وأن رفض طلب النبش .

وأكد عبد الغني أمس أنه لم يتم حتى الآن تحديد هويات أعضاء مأمورية كسلا من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الذين شاركوا في قتل المعلم رغم طلب النائب العام مده بأسماء أعضاء هذة المأمورية .

وأضاف : ” كذلك علمنا أن الذين سبق أن بدأت محاكمتهم أمام محكمة جهاز الأمن كان عددهم 35 ” ، وقال : ” على جهاز الأمن أن يقوم برفع الحصانة عن كل الذين تم تحديد هوياتهم واعطاء قائمة بأسماء أعضاء المأمورية ، وكذلك علية الاستعداد الكامل للتعامل مع الاجراءات النيابية بما في ذلك تسليم أي متهمين للنيابة لاجراء طابور شخصية أو أي اجرءات تتعلق بالتحري والتحقيق ” .

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واعتبر عبد الغني قرار النائب العام برفض طلب النبش بأنه لم يحالفه التوفيق في القرار اذ أنه يمتلك جميع السلطات لفحص قرار وكيل النيابة الأعلى بكسلا حتى لو لم تتقدم له هيئة الاتهام بطلب ،وأردف : ” كما أنه يعلم بأن قرار رفض الأمن مسيطراً على الأوضاع بالبلاد ، وكانت له تأثيرات لايمكن تجاوزها على كل الأصعدة ، وبالتالي فان أي استئناف في ذلك الوقت كان سيكون مصيره الرفض ” .

وزاد : ” كنا قد طلبنا من النائب العام السابق اعادة النظر في قرار وكيل أعلى نيابة كسلا ، الا أنة في ذلك الوقت رأى عدم النبش واعادة التشريح وهذا كلة قبل سقوط النظام ” .

وتابع : ” كان على النائب العام استصحاب كل هذه الظروف والظروف التي تم تحتها التشريح ، وكان عليه أن يأمر بالنبش ، خاصة أن هذا النبش لن يكلفه أي شئ ، وأن أسرة وذوي المرحوم لم يكن لديهم أي اعتراض على النبش للوصول للحقيقة كاملة ” .