- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جرت في جامعة “بوزريعة “الجزائرية، أمس حرب طاحنة، بين طلاب صائمين وآخرين أفطروا في نهار رمضان. وبدأ الشجار بين الجانبين، بسبب رفض الطلاب الصائمين، إفطار زملائهم.
وتطور التلاسن بين الجانبين، إلى مناوشات واشتباكات بالأيدي، في حرم الجامعة، شارك فيها شبان وفتيات.
وبرر بعض المفطرين فعلهم بأنهم “مسيحيون وليسوا ملزمين بالتظاهر بالصيام أمام زملائهم”.
وانتشر شريط فيديو صوّره أحد الطلبة المُفطرين في نهار رمضان بعدما داهمهم طلبة صائمون، بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأ الأمر بمناوشات كلامية واستفسارات عن سبب تناول الطعام بوضح النهار جهارا في رمضان، ثم تطور إلى اشتباكات بالأيدي والأرجل.
ويظهر من خلال الفيديو أن الطلبة الصائمين لم يهضموا فكرة إفطار هؤلاء، على الملأ فداهموا الوكر الذي يجتمعون فيه للإفطار.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات ساخنة في جامعة جزائرية بين صائمين ومفطرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.