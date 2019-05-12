نشرة الظهيرة.. تنفيذ قرار "البرهان" في دارفور.. وتحرك بشأن البشير

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



تأجيل اجتماع المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير إلى الغد

تقرر تأجيل اجتماع المجلس العسكرى الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير، الذي كان مقررا له اليوم إلى الغد، حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وأوضحت القناة، في نبأها، أن تأجيل الاجتماع مع المجلس العسكرى الانتقالي جاء بطلب من قوى الحرية والتغيير.

"الشعبية لتحرير السودان": مستمرون في النضال لاقتلاع الدولة العميقة

اعتبر المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال مبارك أردول، أن زمن الموت بسبب القضايا السياسية في البلاد قد انتهى، لكن النضال لاقتلاع "الدولة العميقة" بالكامل مستمر.

وقال أردول، في تصريحات صحفية لدى وصول وفد من الحركة إلى مطار الخرطوم أمس السبت: "لا نرغب في موت أي سوداني مرة أخرى بسبب القضايا السياسية، وإن زمن الموت بسبب تلك القضايا قد انتهى"، مؤكدا أن الوفد جاء لطرح قضايا وقف الحرب وإحلال السلام، وشدد على أن قضايا مناطق الهامش لا بد أن تكون ضمن قضايا الانتقال.

وأضاف أردول: "الدولة العميقة ما زالت موجودة، وما زالت تضع المتاريس أمام عملية التغيير، وسنستمر في النضال لاقتلاع الدولة العميقة بالكامل ويكون السودان لكل السودانيين"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان في استقبالهم في المطار ممثلون عن قوى الجبهة الثورية ونداء السودان والحرية والتغيير، وتوجه أردول والمرافقون له إلى ساحة الاعتصام في الخرطوم مباشرة، وأكد أردول أن وفدا رفيعا من الحركة بقيادة نائب رئيسها ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل خميس جلاب، وقيادات أخرى سيصل البلاد في غضون 10 أيام.

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نحو 50 رجل قانون يبدون استعدادهم للدفاع عن البشير

كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي ‏الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها، فيما أبدى نحو 50 رجل قانون استعدادهم للدفاع عن ‏البشير، وذلك بحسب وكالة الانباء الألمانية.‏

وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير بحسب الصحيفة حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة ‏عملات أجنبية‎.‎

وقالت وسائل إعلام سودانية إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، ‏وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح ‏الباب أمام محامي الدفاع‎.‎

وتأتي هذه الخطوة في وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية إن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي ‏تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ كانون الأول الماضي‎.‎

وقد بدأت النيابة العامة السودانية التحقيق مع البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989‏‎.‎

تشكيل لجنة لاستلام دور وممتلكات الهيئات والنقابات بشرق دارفور

أصدر الحاكم العسكري لولاية شرق دارفور اللواء الركن المزمل أبوبكر قراراً قضى بتشكيل لجنة من سبعة أشخاص برئاسة المستشار ومسؤول مجلس الهيئات والتنظيمات بالولاية، حدد القرار مهام اللجنة باستلام جميع مقار وأصول الاتحادات والنقابات بالولاية.

وكان رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان قد أصدر قراراً نص على تجميد جميع النقابات المهنية والاتحادات العمالية بالسودان.

