نحو 50 رجل قانون يبدون استعدادهم للدفاع عن البشير

كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي ‏الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها، فيما أبدى نحو 50 رجل قانون استعدادهم للدفاع عن ‏البشير، وذلك بحسب وكالة الانباء الألمانية.‏

وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير بحسب الصحيفة حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة ‏عملات أجنبية‎.‎

وقالت وسائل إعلام سودانية إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، ‏وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح ‏الباب أمام محامي الدفاع‎.‎

وتأتي هذه الخطوة في وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية إن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي ‏تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ كانون الأول الماضي‎.‎

وقد بدأت النيابة العامة السودانية التحقيق مع البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989‏‎.‎