"الشعبية لتحرير السودان": مستمرون في النضال لاقتلاع الدولة العميقة

وقال أردول، في تصريحات صحفية لدى وصول وفد من الحركة إلى مطار الخرطوم أمس السبت: "لا نرغب في موت أي سوداني مرة أخرى بسبب القضايا السياسية، وإن زمن الموت بسبب تلك القضايا قد انتهى"، مؤكدا أن الوفد جاء لطرح قضايا وقف الحرب وإحلال السلام، وشدد على أن قضايا مناطق الهامش لا بد أن تكون ضمن قضايا الانتقال.
وأضاف أردول: "الدولة العميقة ما زالت موجودة، وما زالت تضع المتاريس أمام عملية التغيير، وسنستمر في النضال لاقتلاع الدولة العميقة بالكامل ويكون السودان لكل السودانيين"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وكان في استقبالهم في المطار ممثلون عن قوى الجبهة الثورية ونداء السودان والحرية والتغيير، وتوجه أردول والمرافقون له إلى ساحة الاعتصام في الخرطوم مباشرة، وأكد أردول أن وفدا رفيعا من الحركة بقيادة نائب رئيسها ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل خميس جلاب، وقيادات أخرى سيصل البلاد في غضون 10 أيام.
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