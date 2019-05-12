تأجيل اجتماع المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير إلى الغد

تقرر تأجيل اجتماع المجلس العسكرى الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير، الذي كان مقررا له اليوم إلى الغد، حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.
وأوضحت القناة، في نبأها، أن تأجيل الاجتماع مع المجلس العسكرى الانتقالي جاء بطلب من قوى الحرية والتغيير.
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