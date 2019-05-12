مقتل 4 أطفال جراء قصف صاروخي للجماعات المسلحة على مدينة السقيلبية السورية

قضى عدد من الأطفال نحبهم جراء قصف صاروخي استهدف مدرسة تعليمية للأطفال داخل كنيسة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

وقال مراسل "سبوتنيك" أن قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على مدرسة دينية داخل كنيسة مدينة السقيلبية، ما أسفر عن ارتقاء الأطفال الأربعة وإصابة عدد آخر بعضهم في حال الخطر، وذلك في حصيلة أولية.

وأشار إلى أن القصف الصاروخي على المدرسة الكنسية تم من المناطق المتاخمة التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية المسلحة شرق قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي.

وأوضح المراسل أن مناطق إطلاق الصواريخ كان قد خصصها تنظيم "جبهة النصرة" لمقاتلي تنظيم "الجبهة الوطنية للتحرير" التابع لتركيا، وذلك في سياق التحالف الجديد بينهما الذي تم إبرامه مؤخرا في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري في ريفي حماة الغربي وإدلب الجنوبي.