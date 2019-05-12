فتاة مصرية حاولت توثيق سوء معاملة والدها لها فسجلت جريمته البشعة !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حاولت فتاة مصرية توثيق سوء معاملة والدها لها من خلال تسجيل صوتي، لاعتمادها حجة تبرر رغبتها في الإقامة عند أسرة والدتها بعيدا عن والدها، فوثقت جريمة قتل خالتها.

تمثلت حيثيات الجريمة في شجار نشب بين الأب وابنته البالغة من العمر 20 سنة، التي تتهمه دائما بسوء معاملته لها، ما جعلها تفضل العيش مع أسرة والدتها، وقررت البنت توثيق الشجار الذي نشب مع والدها بحضور خالتها، التي تدخلت لفضه، وفتحت جهاز التسجيل في هاتفها المحمول ووضعته في جيب خالتها.

وتطور الشجار واستشاط الأب غضبا وفقد السيطرة على نفسه، ومسك سكينا وطعن ابنته وخالتها (30 سنة) ما تسبب في مقتل الأخيرة وإصابة الابنة بجروح.

وكشفت النيابة العامة في محافظة الجيزة المصرية أن البنت تمكنت فيما بعد من إطلاع النيابة على التسجيل، الذي ساعد في فك لغز جريمة القتل، وتبين أن الجاني هو والدها.

وكشفت التحقيقات أن يوم الجريمة عندما توجهت الفتاة للقاء والدها، اصطحبت خالتها برفقتها، وفكرت في طريقة لإثبات معاملته السيئة لها لتجد من يعاونها في قرار عدم الإقامة برفقته، فنشب شجار وتطور لينتهي بجريمة قتل.

وبمواجهة الأب اعترف بارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن ابنته كانت ترفض الإقامة معه، ودائما ما تحدث بينهما مشاجرات، فأمرت النيابة بعرض الفتاة والأب المتهم على خبراء “ماسبيرو” لأخذ بصمة صوتية لهما ومضاهاتها بالتسجيل المقدم من البنت.