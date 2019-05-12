محكمة عراقية تفرج عن 8 أحداث متهمين بالإرهاب قبض عليهم في سوريا

أفرجت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، عن ثمانية متهمين أحداث من ضمن الذين جرى تسلمهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وأعلن المكتب الإعلام لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، أفرجت عن ثمانية متهمين (أحداث).

وأضاف المكتب، أن الأحداث هم من ضمن المتهمين الذين جرى تسلمهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح مجلس القضاء في بيانه، إن التحقيقات أثبتت عدم علاقة المتهمين بتنظيم "داعش" الإرهابي، كونهم دون الخامسة عشر، وفي مقتبل العمر عندما تم اعتقالهم.

ونوه المجلس، إلى أن القاضي المختص أشار إلى كون المفرج عنهم كانوا مكرهين على الانتقال مع ذويهم من العراق إلى سوريا.

ونوه مجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى أن القضاء العراقي لا يحمل هؤلاء الفتية ما اقترف آباؤهم من إرهاب فلا سلطة لهم على أماكن تواجدهم.

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وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، قد كشف في تصريح خاص لمراسلتنا، الأربعاء، 6 مارس/آذار الماضي، قائلا: "هناك 500 عنصر من "داعش" الإرهابي، يحملون الجنسية العراقية، في سوريا، يتم استلامهم على شكل دفعات".

وأضاف رسول، استلم العراق، بحدود 280 عنصرا إرهابيا، عراقي الجنسية، من سوريا، في أول دفعتين.

وتابع رسول، أن العناصر الإرهابيين العراقيين، الذين تم استلامهم من سوريا، مطلوبين للقضاء، وفق مذكرات قضائية، نقلوا إلى سجون وزارة الداخلية العراقية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.