اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

هبوط طائرة ركاب في ميانمار بشكل اضطراري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
هبطت طائرة امبراير ERJ-190LR، التابعة لشركة الطيران الوطنية في ميانمار، بشكل اضطراري في مطار ماندالاي الدولي.

تم تصوير الحادث الذي وقع يوم الأحد 12 مايو/ آيار من قبل أحد الشهود.

ووفقًا للبيانات الأولية، بحسب موقع Aviation Safety Network، أبلغ طاقم الطائرة التي كانت تقوم برحلة داخلية من يانغون برج المراقبة بالمشاكل المتعلقة بمعدات الهبوط الأمامية.

ونتيجة لذلك، هبطت الطائرة على عجلتين، بعد بضع ثوانٍ سقطت إلى الأمام. خففت امبراير السرعة، وتوقفت.

لحسن الحظ، لم يصب أي من الأشخاص الـ 89 الذين كانوا على متنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط طائرة ركاب في ميانمار بشكل اضطراري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا