تشكيل لجنة لاستلام دور وممتلكات الهيئات والنقابات بشرق دارفور

أصدر الحاكم العسكري لولاية شرق دارفور اللواء الركن المزمل أبوبكر قراراً قضى بتشكيل لجنة من سبعة أشخاص برئاسة المستشار ومسؤول مجلس الهيئات والتنظيمات بالولاية، حدد القرار مهام اللجنة باستلام جميع مقار وأصول الاتحادات والنقابات بالولاية وكان ريئس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان قد أصدر قراراً نص على تجميد جميع النقابات المهنية والاتحادات العمالية بالسودان.

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