حركة العدل والمساوة الدارفورية تحتفل بالزكرى العاشرة لمعركة امدرمان

احتفلت حركة العدل والمساوة السودانية بالزكرى العاشرة لمعركة دخول امدرمان والتى اطلق عليها معركة الزراع الطويل واحتوى الاحتفال على فلم وثائقي ومعرض احتوى على المراحل التى بدات بها المعركة بالاضافة لصورة القائد السابق للحركة

خليل ابراهيم الذي قتل في احدى المعارك مع الجيش.

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