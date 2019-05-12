ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ

ﺣﻤﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺑﻨﻌﻮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺍﻻﺧﺮﺍﺝ .
ﻭﺷﻜﻚ ﺍﺑﻨﻌﻮﻑ حسب ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺭﺍﺩ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﺮﺭ ﺷﻜﻮﻛﻪ ﺗﻠﻚ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻪ، ﻭﺗﺒﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻫﺆﻻ ﺀ ﻻﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ .
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻻﻭﻝ ﻋﻘﺐ ﻅﻬﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻌﺎﺑﻲ ﻭﺩ ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﺷﺮﺍﻗﺔ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺃﺭﺟﻊ ﻫﺘﺎﻓﻬﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻣﺘﻼﻛﻪ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ .
ﻭﺍﺳﺘﻬﺠﻦ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺭﻛﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻌﻄﺎﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﺳﺨﺮ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﺋﻼ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﻮﻣﺒﺎﺭﺱ ﻭﻣﻨﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﺎﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ .
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