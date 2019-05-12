الحرس الثوري: وجود أمريكا في المنطقة فرصة لنا وهي كقطعة اللحم تحت أسناننا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت وكالة فارس مقطعا مصورا لقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد حاجي زادة، يهدد فيه الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، تزامنا مع تصاعد التوتر بين البلدين.

وقال زادة في الفيديو إن “الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يعتبر فرصة لنا وهي كقطعة اللحم تحت أسناننا”، بحسب الوكالة.

ويأتي هذا القرار بعد أن نشرت واشنطن حاملة الطائرات “إبراهام لينكولن” ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باتريوت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادت إيرانية للهجوم ضدها.

ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وصول قاذفات أمريكية من طراز B-52، إلى قاعدة “العديد” الجوية الأمريكية في دولة قطر.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو/أيار، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب “رويترز”.

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.