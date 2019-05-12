سرقات نهارية بسوق ابوزيد بامدرمان….

الخليج 365:

كشف تاجر بسوق المواشي في منطقة (أبو زيد) بأم درمان عن سرقات نهارية للماشية. وقال التاجر علي عبد الله لـ (الإنتباهة) إن أسعار الضأن سجلت انخفاضاً ملحوظاً, بينما ذكر التاجر بسوق شمبات المركزي الصادق عبد البين أن كيلو العجالي انخفض إلى (220) جنيهاً.

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