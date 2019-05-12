مشادات بين أمن المطار ووفد الشعبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل إلى الخرطوم وفد مقدمة من الحركة الشعبية قطاع الشمال (جناح عقار) بعد سنوات من الحرب مع النظام المباد. ووصل الوفد بقيادة الناطق الرسمي للحركة مبارك أردول ومستشار رئيس الحركة عباس كارا وخمسة أعضاء آخرين. ودخل الوفد ومستقبلوه في مشادات كلامية واحتكاكات مع عناصر تأمين المطار بسبب رفض السلطات إقامة مؤتمر صحفي في باحة المطار، ورفضت السلطات دخول الوفد صالة كبار الشخصيات “كومون”. في الأثناء انتقد مبارك أردول في تصريحات، منع الوفد من إقامة مؤتمر صحفي بالمطار، وقال: (الدولة العميقة ما زالت موجودة تضع المتاريس أمام إحداث تغيير), وأكد العمل مع حلفائهم للقضاء على دولة التمكين وإقامة نظام ديمقراطي يلبي تطلعات الشعب ، وأضاف: (للسودانيين الحق في اختيار الرئيس العايزنو ويقتلعوا الماعايزنو ولن يحكمنا أي رئيس بانقلاب جديد). وقال أردول إن وصولهم للخرطوم يعتبر نهاية للحرب وعهد الموت سياسياً، وأضاف: (لانريد أن يموت سوداني بسبب المشاكل السياسية وقد جئنا لنفتح صفحة جديدة ونقدم عربوناً للسلام)، لافتاً إلى حضور وفد كبير برئاسة نائب الرئيس ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل خميس جلاب بمعية قيادات من الجبهة الثورية ونداء السودان بعد 10 أيام من الآن. وأشار اردول إلى ان الحركة قررت العمل بجانحين خارجي بقيادة رئيسها مالك عقار وداخلي مدني سلمي بقيادة ياسر عرمان الى حين حل مشكلة الحرب والسلام، وشدد على ضرورة ان تحتل قضايا تحقيق السلام مساحة كبيرة في اجندة الانتقال مؤكداً تمسك الحركة بمشروع السودان الجديد الذي من اجله قاتلت النظام البائد الى جانب تمسكها بوحدة السودان.

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