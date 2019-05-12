الخليج 365 : ﻛﺸﻒ ﻣﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺛﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻁﺲ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻭﺷﺢ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ، ﻭﻧﺎﺷﺪﻭﺍ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻳﻘﺎﻑ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺗﻌﻄﻠﺖ 80 ﺛﻼﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ﺛﻼﺟﺎت ﺑﻄﺎﻃﺲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﻠﻴﺎرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.