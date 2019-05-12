الحركة الشعبية تطالب المجلس العسكري بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد عقار وعرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان، برئاسة مالك عقار، المجلس العسكري الإنتقالي بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد قياداتها، على رأسهم رئيس الحركة مالك عقار ونائبه ياسر عرمان.

ودعت الحركة في بيان صادر عنها السبت المجلس العسكري لإطلاق سراح جميع أسرى الحرب الذين تم أسرهم بمسارح العمليات المختلفة في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، كبادرة لحسن النوايا.

وأشار البيان إلى أن نائب رئيس الحركة ياسر عرمان سيصل الخرطوم بعد عشرة أيام للتباحث مع المجلس العسكري وحلفاء الحركة في الداخل حول مجمل القضايا. المادة السابقة محمد رمضان ينجو من الموت في كواليس مسلسل “زلزال” المقالة القادمة ﺛﻼﺟﺎت ﺑﻄﺎﻃﺲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﻠﻴﺎرات

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