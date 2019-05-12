الويل لك فعند القيامة يخسر المبطلون

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

أقرّ الرئيس المعزول عمر البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلّقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.

وقالت صحيفة الجريدة في عددها الصادر ”السبت” إن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.

وأوضحت الصحيفة أن البشير بدى في حالة نفسية سيئة أثناء التحري وعلّق على خلعه من سدة الحكم قائلا” لا شك أنه خلال الثلاثون عامًا هنالك مظلمون ويبدو أنّ دعوة بعضهم أصابتنا”.

أعلاه بعض ما أوردته الزميلة الجريدة في عددها أمس السبت وهو بلا شك تحول كبير في حديث البشير وانتقال من التفاخر والاعلان المستمر أن حكمه أخرج الناس من الفقر والتأخر الى الغني والثروة والتقدم في كل المستويات بحسب كلمات المخلوع التي ظل يكررها باستمرار ويمتن على الشعب بأنه حقق لهم ما عجز عنه الآخرون وكثيرا ماركز في خطاباته الجماهيرية والخاصة على هذه الأكذوبة التي اصر عليها ومناصروه حتي صدقوها واستمر على هذا المنوال حتي سقوطه الذي احاله الى السجن وغير وضعه من السيد الآمر المطاع الذي يهدد ويزبد ويتوعد المحتجين بالويل والثبور وعظائم الأمور ويصف الثائرين ضده بشذاذ الآفاق والعملاء والخونة والى غيرها من الأوصاف التي صدرت عنه بحق الذين خرجوا ضده وطالبوه بالتنحي وبعد السطوة والتنمر والإستبداد تحول الفرعون الى ذليل يستدر عطف المحققين معه وعموم الناس ويقر بان عهده شهد مظالم وان دعوات بعض المظلومين ربما تسببت في سقوط حكمه ونقول للطاغية ان سنوات حكمك كانت مظالم ودموع ودماء وليس صحيحا قولك ان البعض تعرضوا للظلم بل إن غالب الشعب تعرض للظلم وسرقت وجماعتك وافسدتم فسادا كبيرا وغير مسبوق ومع ذلك تقول إن بعض المظلومين ربما دعوا عليك ؟ اعلم أيها الطاغية المستبد المفسد أن غالب الشعب كان يدعو عليك وان موعدنا معك القيامة وهناك يخسر المبطلون ويا ويلك فانت لص وحامي اللصوص وقاتل وحامي القتلة .