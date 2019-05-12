صحيفة أمريكية: انهيار السودان يمدد نفوذ القاعدة وداعش في شمال أفريقيا

حذرت صحيفة لوس أنجلوس تايمر الامركية ، من دون أن يؤدي الصراع على السلطة في السودان إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة لا سيما في مصر وإثيوبيا ، مما يؤدي لتدفق شلالات اللاجئين وتصاعد نفوذ تنظيمات الدولة الإسلامية داعش والقاعدة في شمال أفريقيا ، وقالت أن استمرار الصراع على السلطة سيجعل من الانقلاب العسكري مدخلاً للصراع الداخلي والإضرابات ، وأضافت بأن السودان ظل مستقراً في السنوات الأخيرة مقارنة بالعديد من جيرانه وحقق تقدماً كبيراً في مكافحة الإرهاب ، وأن هذه المكاسب سينعكس إلى النقيض حال انزلقت البلاد إلى الفوضى .

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وقالت المصادر بحسب صحيفة الصيحة أن أن الانهيار التام في السودان سيؤدي إلى مخاطر أكبر ، أهمها فرض المزيد من الضغوط على مصر والتي يبلغ عدد سكانها (101.2) مليون نسمة والتي تعاني حدوداً متوترة مع ليبيا ، إضافة للركود الاقتصادي ، بجانب المخاطر الأمنية التي سنواجهها دول المنطقة إثيوبيا الصومال ، نيجيريا والكاميرون ، والتي تواجه إضرابات سياسية وامنيه ، وانهياراً اقتصادياً ، مما يوفر مناخاً ملائماً لبسط مجموعتي القاعدة وتنظيم الدولة لنفوذها وأن تأثير انهيار السودان المحتمل على النطاق الأفريقي لا يقل أثار الحرب السورية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)