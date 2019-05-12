تطورات جديدة في محاكمة (ضابط) و(مذيعة شهيرة)

من المقرر أن تنظر محكمة أم درمان جنوب في قضية إتهام ضابط ومذيعة شهيرة بإحدى القنوات الفضائية السودانية وخبيرة تجميل وطالب جامعي يواجهون الإتهام بتعاطي الحشيش .

وحددت المحكمة جلسة لسماع شهود الإتهام ومن ثم إستجواب المتهمين، وكانت قوة من مكافحة المخدرات أوقفت عربة على متنها ضابط وإعلامية وخبيرة تجميل وطالب جامعي كانوا في طريقهم الى منطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم .

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وأن الضابط في البدء رفض الإنصياع لأومر التفتيش وحاول المقاومة وعثر أفراد المكافحة على كمية من الحشيش مخبأة أسفل مقعد السيارة وتم إقتيادهم الى مكتب الشرطة وأنكروا صلتهم بالحشيش المضبوط .

ودون في مواجهتهم بلاغ بتعاطي الحشيش، بعد أن تم عرضهم جميعاً عدا الضابط على الفحص الطبي الذي أكد وجود مواد مخدرة بنتائج الفحص وتمت أحالتهم وبحسب صحيفة آخر لحظة الى المحكمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)