التاريخ: 12-مايو-2019
22 مشاهدة
توقع مصدر دبلوماسي مطلع أن يكون مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان الموريتاني الحسن ولد لباد ، قد شارف على الانتهاء من تقريره الأول الذي سيدفع به لرئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي .
وأوضح المصدر أن الاتحاد الأفريقي بعث عقب تمديد المهلة للمجلس العسكري بالخبير الديبلوماسي الموريتاني ولد لبان احد اكبر كبار مستشاري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ، ووصف المصدر ، الدبلوماسي بالمتمكن وصاحب القدرات العالية ، وأشار إلى أن فكري عهد إليه القيام بدور المتابعة والتوسط بين الأطراف السوداني المجلس العسكري وقوى الحراك لعبور المرحلة الراهنة .
وعلمت مصادر بحسب صحيفة الصيحة أن المجلس العسكري واصل في إكمال شواغره ، حيث عين فريقاً ليكون مديراً للإعلام ، وفريقاً آخر كأمين عام للقصر الجمهوري ، فضلاً عن تعيين لواء أمين عام المجلس الانتقالي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين أمين عام للقصر ومدير للإعلام وأمين عام لـ(العسكري الانتقالي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.