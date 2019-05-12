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تعيين أمين عام للقصر ومدير للإعلام وأمين عام لـ(العسكري الانتقالي)

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Sahar 0 تبليغ

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التاريخ: 12-مايو-2019

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تعيين أمين عام للقصر ومدير للإعلام وأمين عام لـ(العسكري الانتقالي)

 

توقع مصدر دبلوماسي مطلع أن يكون مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان الموريتاني الحسن ولد لباد ، قد شارف على الانتهاء من تقريره الأول الذي سيدفع به لرئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي .

 

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وأوضح المصدر أن الاتحاد الأفريقي بعث عقب تمديد  المهلة للمجلس العسكري بالخبير الديبلوماسي الموريتاني ولد لبان احد اكبر كبار مستشاري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ، ووصف المصدر ، الدبلوماسي بالمتمكن وصاحب القدرات العالية ، وأشار إلى أن فكري عهد إليه القيام بدور المتابعة والتوسط بين الأطراف السوداني المجلس العسكري وقوى الحراك لعبور المرحلة الراهنة .

 

وعلمت مصادر بحسب صحيفة الصيحة أن المجلس العسكري واصل في إكمال شواغره ، حيث عين فريقاً ليكون مديراً للإعلام ، وفريقاً آخر كأمين عام للقصر الجمهوري ، فضلاً عن تعيين لواء أمين عام المجلس الانتقالي .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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