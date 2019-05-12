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تراجع طفيف في السكر بأم درمان

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 12-مايو-2019

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تراجع طفيف في السكر بأم درمان

أفاد بعض تجار السكر بالجملة بأم درمان ، أمس بحدوث تراجع في الأسعار ، وقال عبد الباسط النور تاجر سكر أمس ، أن هنالك تراجعاً طفيفاً في أسعار السكر المستورد عبوة (50) كيلو تراجع ل(1550) جنيهاً بدلاً من (1600) جنية ، أما زنة (10) كيلو (340) جنيهاً ، وزنة (5) كيلو (180) جنيهاً ،

ولفت الي وفرة العرض وضعف القوة الشرائية ، وتوقع تراجع سعر السكر من (1500) الي (1400) جنية .

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وبحسب صحيفة السوداني قال أن السكر شهد في فترة ما قبل رمضان والي الآن تذبذباً في الأسعار بحكم الشائعات .

 

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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