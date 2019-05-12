مدير تنفيذي محلية الخرطوم يتلقى علقة ساخنة من عاملين

التاريخ: 12-مايو-2019 فى : أخبار 22 مشاهدة كشفت مصادر عن قيام عاملين بنحلية الخرطوم بضرب المدير التنفيذي للمحلية بمكتبه أول أمس بسبب تأخير مرتب شهر أبريل . Advertisements وأشارت المصادر الى أن العمال يعملون بالسوق المركزي ظلوا يترددون بإستمرار على المدير التنفيذي لإعطاءهم المرتب، ولكنه ظل يتلكأ ويرواغهم بإستمرار مما دفعهم لضربه، وأبانت المصادر وبحسب صحيفة الجريدة، أن المدير التنفيذي بعد ضربه قام بفصل العاملين . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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