أردول: “المطار لا زال تحت سيطرة عمر البشير وأذنابه”

قال المتحدث بأسم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، أن السلطات الأمنية منعتهم من عقد مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب وصولهم ظهر أمس .

وكشف نية الحركة قيادة عمل سلمي مدني من الداخل يتولاه نائب الرئيس ياسر عرمان، وأمينها العام خميس جلاب، ووصل الخرطوم وفد من (7) أشخاص كمقدمة لقياداتها العازمين على الترتيب للعمل من الداخل ومن المتوقع وصولهم خلال الأيام العشرة القادمة .

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وقال أردول في تصريح صحفي “رفضت اجهزة أمن النظام القديم أن نعقد مؤتمرنا الصحفي في المطار، ورفضت تأجير أي قاعة، فالمطار لا زال تحت سيطرة عمر البشير وأذنابه” .

ورغم ذلك أدلى المتحدث بتصريحات للصحفيين بالمطار قال فيها وبحسب صحيفة الجريدة: “جئنا لتقديم عربونا للسلام وأن الثورة نجحت وأدت نتائجها، وأتينا لنفتح صفحة جديدة بأن زمن الحرب قد أنتهى ونحن نمضي نحو مرحلة السلام” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)