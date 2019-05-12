نشر دوريات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع بالخرطوم

نشرت السلطات الأمنية دوريات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة بمواقع وارتكازات مهمة بولاية الخرطوم يوم الجمعة

وقال مصدر أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا قد نسقو لنشر دوريات مشتركة في مواقع متفرقة بولاية الخرطوم ، للقضاء على التفلتات الأمنية التي شهدتها الولاية مؤخراً .

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بحسب صحيفة السوداني أن القوة المشتركة باشرت عملها منذ صباح أمس موكداً على أنها ستنهي مظاهرات التفلت ، وتمنع الجريمة قبل وقوعها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)