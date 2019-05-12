التاريخ: 12-مايو-2019
0 مشاهدة
نشرت السلطات الأمنية دوريات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة بمواقع وارتكازات مهمة بولاية الخرطوم يوم الجمعة
وقال مصدر أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا قد نسقو لنشر دوريات مشتركة في مواقع متفرقة بولاية الخرطوم ، للقضاء على التفلتات الأمنية التي شهدتها الولاية مؤخراً .
بحسب صحيفة السوداني أن القوة المشتركة باشرت عملها منذ صباح أمس موكداً على أنها ستنهي مظاهرات التفلت ، وتمنع الجريمة قبل وقوعها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نشر دوريات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.