اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

نشر دوريات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع بالخرطوم

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 12-مايو-2019

0 مشاهدة

نشر دوريات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع بالخرطوم

نشرت السلطات الأمنية دوريات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة بمواقع وارتكازات مهمة بولاية الخرطوم يوم الجمعة

وقال مصدر أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا قد نسقو لنشر دوريات مشتركة في مواقع متفرقة بولاية الخرطوم ، للقضاء على التفلتات الأمنية التي شهدتها الولاية مؤخراً .

Advertisements

بحسب صحيفة السوداني أن القوة المشتركة باشرت عملها منذ صباح أمس  موكداً على أنها ستنهي مظاهرات التفلت ، وتمنع الجريمة قبل وقوعها .

 

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشر دوريات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا