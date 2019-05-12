إعفاء كبلو ود. سليمان جابر وكيلاً مكلفاً للصحة الاتحادية

التاريخ: 12-مايو-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة كشفت مصادر مطلعة ، عن إعفاء وكيل عام وزارة الصحة الاتحادية بابكر جابر كبلو من منصبه وتسليمه خطاب الإعفاء . Advertisements وأكدت المصادر بحسب صحيفة الصيحة في تصريحات محدودة ، إيلاء مهام الوكيل بالإنابة لمدير الرعاية الصحية الأولية ، د. سليمان جابر إلى حين تكليف وكيل جديد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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