إبراهيم الشيخ: موقف حميدتي في حقن دماء الثوار لا يمكن تجاوزه

دعا الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ المجلس العسكري الانتقالي ، بالانحياز للثوار ، وإدراك أن التغيير الذي تم ثور وليس انقلاباً عسكرياً وأكد الشيخ أن الاعتصام لن ينفض ما لم يتم تحقيق أهداف الثورة التي تفاوض عليها قوى الحرية والتغيير بتسليم الشرطة لحكومة مدنية ، وهذا هو المطلب الأساسي لهذه المجموعة التي تفاوض عليها قوى الحرية والتغير بتسليم السلطة لحكومة مدنية .

وهذا هو المطلب الأساسي لهذه المجموعة التي ستقود البلاد لآفاق جديدة وتختفي من الساحة كل مظاهر الدولة العميقة .

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وقال الشيخ إن المجلس يتعامل مع الوضع على أساس انه انقلاب عسكري وحثه على الإطلاع بدورة ، وإعادة الشرطة للشوارع ، وحسم التفلتات والفوضى التي تمارسها الثورة المضادة لتشوية صورة الثورة .

وأعتبر الشيخ ان النظام المخلوع ما زال يسيطر على كل مفاصل الدولة ومواردها المالية .

وأشاد الشيخ بحسب صحيفة الصيحة بدور قائد قوات الدعم السريع الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو “حمدتي” في عصم دماء الثوار وامتناعه أن يكون أداة في يد النظام لقمع المتظاهرين وقال أن هذا موقف لا يمكن تجاوزه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)