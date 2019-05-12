أسرة البشير تكلف (4) محامين للدفاع عنه

قال مصدر من أسرة الرئيس المعزول عمر البشير ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أسرة البشير كلفت أربعة محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر ، وعبد الباسط سبدرات وعمر عبد العاطي ، لتولي الدفاع عن الرئيس المعزول أمام النيابة العامة والمحكمة في حال احالتة اليها .

وأشار المصدر الى ابداء نحو “50” قانونياً استعدادهم للدفاع عن البشير ، وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية .

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وأضاف المصدر قائلاً أن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس ، في غياب محامى الدفاع .

و بحسب صحيفة السوداني بررت الخطوة بأنها مجرد تحقيقات أولية لتقييم البينات المتاحة ،و من ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )